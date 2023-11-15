Manchester United'da Altay Bayındır gelişmesi! Milli kaleciye fırsat doğdu

Yıllardır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılarak İngiliz devi Manchester United'a imza atan milli file bekçisi Altay Bayındır, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın sallantıda olduğu ve eleştiri oklarının hedefi haline geldiği dönemde de Erik ten Hag tarafından tercih edilmeyen Altay Bayındır, geride kalan dönemde henüz forma şansı bulamadı.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Son yaşanan Afrika Uluslar Kupası gelişmesi ile birlikte Altay Bayındır'a forma yolu göründü.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Afrika Uluslar Kupası'na gidip gitmemek arasında ikilem yaşayan Andre Onana'nın son olarak gitmeye karar verdiği öne sürüldü.

FORMA GİYECEĞİ MAÇLAR

Andre Onana'nın Afrika Kupası'na katılma kararının ardından Altay Bayındır ligde oynanacak Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kaleyi devralabilir.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanacak.