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Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Emil Breivik#Galatasaray
Emil Breivikin menajeri İstanbula geldi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:50

Sezon başında Galatasaray'a karşı sergilediği oyunla Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine giren Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de adı geçen Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken'den transfer açıklaması geldi.

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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Molde formasıyla Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergileyen Emil Breivik, yaz transfer döneminin sonlarında Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Ara transfer dönemi yaklaşırken orta sahada Ndombele'den katkı alamayan Galatasaray için Breivik ismi yeniden gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Jim Solbakken dün akşam İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yanı sıra ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a gelişi sonrası TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

Molde formasıyla bu sezon toplam 42 maça çıkan Breivik, 12 gol atıp 10 asist yaptı.

Emil Breivikin menajeri İstanbula geldi Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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#Transfer#Emil Breivik#Galatasaray

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