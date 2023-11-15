Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor...

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Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Molde formasıyla Galatasaray'a karşı iyi bir performans sergileyen Emil Breivik, yaz transfer döneminin sonlarında Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Ara transfer dönemi yaklaşırken orta sahada Ndombele'den katkı alamayan Galatasaray için Breivik ismi yeniden gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Jim Solbakken dün akşam İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yanı sıra ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a gelişi sonrası TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

Molde formasıyla bu sezon toplam 42 maça çıkan Breivik, 12 gol atıp 10 asist yaptı.

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