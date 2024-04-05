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Fenerbahçeli futbolculardan yönetime oynama talebi!

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray
Fenerbahçeli futbolculardan yönetime oynama talebi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 20:03

Fenerbahçe yönetimi, 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alırken sarı lacivertli oyunculardan talepte bulunduğu öne belirtildi.

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Fenerbahçe, yabancı hakem ve erteleme talebinin reddedilmesi sonrası pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istediğini belirtti.

Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan 7 Nisan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Galatasaray

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