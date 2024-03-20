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Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 kişinin soruşturması devam ediyor

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 09:46

Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheli de sonradan adliyeye getirildi.

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17 Mart günü Papara Park Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma istenmeyen olaylara sahne oldu.

3-2 Sarı-lacivertli İstanbul ekibinin üstünlüğü ile biten maç sonrası futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda Bordo-mavili taraftar sahaya girdi.

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Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı lacivertli oyuncu Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

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Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7’si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 kişinin soruşturması devam ediyor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarda 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan taraftarlardan 7'si sabah saatlerinde 5'i de öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

Toplam 12 kişinin savcılıkta ifadelerinin alınması sürüyor.

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Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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