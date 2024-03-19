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Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Portekiz basınına konuştu! 'Nefsi müdafaa..'

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mario Branco
Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Portekiz basınına konuştu Nefsi müdafaa..
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 11:39

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli futbolcuların, Trabzonsporlu taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyuncuların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Sportif Direktör Mario Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Mario Branco

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