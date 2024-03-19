Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Portekiz basınına konuştu! 'Nefsi müdafaa..'

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Fenerbahçeli futbolcuların, Trabzonsporlu taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyuncuların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Sportif Direktör Mario Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.