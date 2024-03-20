Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilirse TFF'yi zor bir süreç bekliyor! Yeni ihalede rakam ne olacak? Yabancı sayısı ne olacak?

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Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçından sonra yaşananların ardından 2-9 Nisan’da yapılacak olağanüstü genel kurulda futbol takımının ligden çekilmesi dahil alınacak aksiyonları değerlendirme kararı aldı. Başkan Ali Koç da “Gerekiyorsa da bir alt lige düşeceğiz çünkü her gün ölmektense bir gün öleceğiz ama geleceğimizi kurtarmak zorundayız. 1 sene oynarız, çıkarız ama herkes aklını başına alır. Artık yeter” diyerek tavırlarını net olarak koydu.

TFF’Yİ ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından “F.Bahçe ligden çekilirse ne olur?” başta olmak üzere akıllara birçok soru takıldı. İşte yanıt bekleyen sorular.

1- Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin ligden çekilmesi durumunda nasıl bir karar verecek?

2- Alt lige düşürülmesi durumunda sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayabilecek mi?

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3- Avrupa’da bu sezon Türkiye’nin en başarılı takımı olan Fenerbahçe çekilirse bu sezon kazandırdığı ülke puanları ne olacak, silinecek mi?

ALT LİGDE KAÇ TAKIM OYNAYACAK?

4- Kanarya’nın ligden çekilmesi durumunda sezon sonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarına gidecek takımlar nasıl belirlenecek?

5- Sezon sonunda Süper Lig’den kaç takım düşecek? Normalde 4 takımın alt lige düşmesi planlanırken pota nasıl şekillenecek?

6- Sarı lacivertlilerin 1. Lig’e düşürülmesi durumunda alt ligde sezon kaç takımla oynacak, kaç takım Süper Lig’e çıkacak?

YENİ İHALEDE RAKAM NE OLACAK?

7- Yüzde 30-35 oranında abonesi Fenerbahçeli olan yayıncı kuruluş, sarı lacivertlilerin ligden çekilmesi durumunda nasıl bir yol izleyecek? Sözleşme feshi durumunda yeniden yapılacak ihalede yeni rakam ne olacak?

8- Süper Lig’de 14 yabancı sayısı önümüzdeki sezon kadroda 12, sahada 11 olarak uygulanacak. 1. Lig’de ise yabancı sayısı 8’den 6’ya düşürülecek. Bu durumda kiralıklar dahil 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe ne yapacak?

2 MAÇ SAHAYA ÇIKMAZSA ALT LiGE DÜŞÜRÜLECEK

Futbol Müsabaka Talimatı’nın ‘Puan Silinmesi, Ligden Çıkarılma ve Alt Kümeye İndirme’ başlıklı 24. maddesine göre puan tenzili, takımın lig dışı bırakılması ve bir alt kümeye indirilmesi gereken haller şu şekilde ifade ediliyor:

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TFF’NiN BELiRLEYECEĞi TAZMiNATI DA ÖDEYECEK

Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

RAKiPLER HÜKMEN GALiP SAYILACAK

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.