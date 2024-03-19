PFDK sevkleri açıklandı! Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Süper Lig detayı

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin ardından gözler PFDK sevk kararlarına çevrildi.

Sarı-lacivertlilerin sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldığı karşılaşma sonrası yaşanan olaylar derbinin önüne geçti.

Trabzon'da oynanan maçın ardından sahaya inen bordo mavili taraftarların, Fenerbahçeli futbolculara yönelik saldırılarının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe kafilesi yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

Polis ekipleri yaşanan olayların ardından çok sayıda kamera kaydını incelemeye alırken karşılaşmayla ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararlarına çevrildi.

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OLAYLAR SONRASI 2 KONU ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından 2 konu öne çıktı.

Olaylar nedeniyle Trabzonspor Kulübü’ne ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?

Karşılaşma sonrası sahaya giren saldırganlarla kavga eden Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından verilecek cezalar PFDK kararlarıyla belli olacak.

PFDK SEVKLERİNDE SÜPER LİG DETAYI

TFF Hukuk Müşavirliği’nce, PFDK'ya yapılan sevklerde Trendyol Süper Lig müsabakalarına ilişkin açıklama yapılmadı.

TFF’den üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili olarak Hürriyet’e, “Henüz çok erken, tüm görüntüler ve bilgiler elimize ulaşınca gerekli karar alınacak” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.