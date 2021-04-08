MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi!
GeriFutbol Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi!

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının 90+5. dakikasında Mame Thiam'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya ise devam kararı verdi.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının son anlarında kritik bir pozisyon yaşandı.

Malatyaspor'dan Chebake ile hava topuna çıkan Mame Thiam, yerde kaldı ve sarı-lacivertliler pozisyon için penaltı bekledi.

Yeni Malatyasporda Semih Kayadan Fenerbahçe karşısında dikkat çeken performans
Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan Fenerbahçe karşısında dikkat çeken performans!

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirirken VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

Pozisyonla ilgili paylaşımda bulunan Amhet Çakar, "Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi