Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor maçında penaltı beklentisi!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının son anlarında kritik bir pozisyon yaşandı.

Malatyaspor'dan Chebake ile hava topuna çıkan Mame Thiam, yerde kaldı ve sarı-lacivertliler pozisyon için penaltı bekledi.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya pozisyonu devam ettirirken VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

Pozisyonla ilgili paylaşımda bulunan Amhet Çakar, "Son saniyede Thiam'a yapılan net bir penaltı" ifadelerini kullandı.