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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan Fenerbahçe karşısında dikkat çeken performans!
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan Fenerbahçe karşısında dikkat çeken performans!

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Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan Fenerbahçe karşısında dikkat çeken performans!

Yeni Malatyaspor'un stoperi Semih Kaya'nın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gösterdiği performans dikkat çekti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Semih Kaya, karşılaşmadaki performansıyla öne çıktı.

Fenerbahçe karpşısında ikili mücadelelerin yüzde 95'ini kazanan Semih Kaya, 2 kez top uzaklaştırdı.

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Tecrübeli savunma oyuncusu hava topu kazanma yüzdesinde de yüzde 95'i tuttururken pas yüzdesinde de yüzde 85'e ulaşmayı başardı.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 27 maçta sahaya çıkan Semih Kaya, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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