Fenerbahçe'den rekor forma satışı!

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Sarı lacivertli kulüp, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı. Kulübün lisansı ürün satış mağazası Fenerium'dan yapılan açıklamada, 150 günde 300 bin adet forma satıldığı ve rekor kırıldığı kaydedildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'miz büyük taraftarımızla yeni bir rekor daha kırdı! 2022-23 sezonunda lansmandan sonraki 250. günde ulaştığımız 300.000 satış adetine bu sezon 150. günde ulaştık. Büyük Fenerbahçe'mizin Büyük Taraftarına şükranlarımızla! İyi ki Fenerbahçe!"