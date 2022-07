Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae için dikkat çeken gerçek!

Haberin Devamı

Geçen sezonun başında Vitor Pereira'nın isteğiyle Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min-Jae, Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği bir sezonun ardından 18 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer oldu.

RENNES'E GİTTİ DERKEN...

Fransa, İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Kim Min-Jae'nin transfer hikayesi oldukça hareketliydi. Serbest kalma bedeli konusunda Fenerbahçe ile anlaşan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, oyuncuyu sözleşme görüşmeleri için Fransa'ya davet etmiş ve transferin resmen açıklanması için geri sayıma geçilmişti. Rennes ile sözleşme görüşmelerinde pürüz çıkmasının üzerine devreye giren Napoli, Güney Koreli futbolcuyu ikna edip transferde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'ye 18 milyon 50 bin euro serbest kalma bedeli ödeyen Napoli, 2025'e kadar sözleşme imzalanan Kim Min-Jae'ye de yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.

KIM MIN-JAE BASINA TANITILDI! İLK SÖZLERİ...

Napoli, yeni oyuncusu Kim Min-Jae için basın toplantısı düzenledi. Güney Koreli futbolcu, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burada olmaktan ve Napoli'nin teklifini değerlendirmekten dolayı mutluyum. Napoli'nin teklifi beni çok etkiledi. Diğer tekliflerden daha çok ilgimi çekti. Örnek aldığım futbolculardan birini seçmek gerçekten de çok zor. Eğer mutlaka bir isim vermem gerekirse Fabio Cannavaro derim. Koulibaly'nin yerini doldurmak mümkün değil. Ama bunu yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Her bakımdan boşluğunu doldurabilir miyim? Bunun için uğraş vereceğim.

MAREK HAMSIK'İN ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ HAKKINDA

Diğer oyuncuların da hakkımda pozitif konuşması beni mutlu etti. Ama sahada yapacaklarım önemli. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Osimhen ile antrenman yapmak da güzel. Saygı duyduğum oyunculardan biri. İtalya'da oynayan Güney Koreli üçüncü oyuncu benim, bu da mutluluk verici.

"BAŞKA TAKIMLARDAN TEKLİFLER ALDIM"

Avrupa'da oynamak gerçekten de heyecan verici olacak. Napoli'de çok güçlü bir etki bırakmak istiyorum. Kariyerim adına önemli gelişmeler yaşadım. Başka İtalyan takımlarının teklif yaptığı doğru. Ama Napoli'yi seçtim. Sahada sağ tarafta daha rahatım. Oyun tarzına bağlı olarak savunma konusunda güçlü olduğuma inanıyorum. Savunmadan uzun pas konusunda da uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Teknik direktörümüzün benden isteklerini karşılaşamaya ve katkı sağlamaya hazırım

GÜÇLÜ YANLARIN NELER?

Her zaman oynadığım takımların taraftarı oldum ama özel bir takımım yok, şu anda Napoli taraftarıyım. Benim hakkımda çok fazla beklenti olduğunu biliyorum. Bu baskı oluşturabilir ama her türlü baskıya hazırım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak da elbette hayalim ve o zorlu maçlara hazırım. Güçlü yönlerim neler? Karakter olarak çok güçlüyüm. Sahadaki dengemi korumak için her şeyi yapıyorum. Burada yeni bir başlangıç yapacağım. İlk izlenimim Napoli defans oyuncularının çok şey öğrenmesi gerektiği. Yeni yol arkadaşlarıma hemen alışmak istiyorum. Yapacak çok iş var. Birlikte oynadığım arkadaşlarımla başarılı olmak istiyorum.

TARAFTAR TÜRKİYE'DEKİ GİBİ TUTKULU

Türkiye'deki tezahüratların ne kadar tutkulu olduğunu gördüm, burada da benzer bir durum olduğunu biliyorum. Atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum.

ALİ KOÇ'TAN KIM MIN-JAE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Kim Min-Jae'nin ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Güney Koreli oyuncunun gidişinin yönetimin ve Jorge Jesus'un planlarını bozduğunu söyleyen Koç, geçen sezonun başında Min-Jae ile yaptıkları görüşmeler ve Güney Koreli oyuncunun kendilerine çizdiği kariyer planı hakkında ifadeler kullandı.

Ali Koç'un Kim Min-Jae sözleri şu şekilde:

Kim Min-Jae bize geldiği zaman kariyer planlamasında Fenerbahçe'deki 1 sezonun ardından Fransa'ya, ardından da daha büyük bir lige gitmek istediğini söylemişti. Tam 11 gün çıkış maddesini konuştuk. Her Koreli gibi Türkiye'yi çok seveceğini düşündük, kulübü çok seveceğini düşündük. Jorge Jesus'un da onu kalmaya ikna edeceğini düşündük. '1 sene daha kalırsan bu hocayla beraber değerin daha artar' dedik. '2 haftada bu hocayla öğrendiğimi hiçbir hocadan öğrenmedim' dedi. Maaşında da iyi bir arttırmayı kabul ettik. 1-2 hafta gitti geldi ama sonrasında kafasındaki ayrılık kararını uyguladı. Ayrılma kararı maddi açıdan bize büyük fayda sağlasa da hocamızın planlarını bozdu.

"ANİ AYRILIK İÇİN ÜZGÜNÜM" DEMİŞTİ...

Ali Koç'un sözlerine göre kariyer planlamasında Fenerbahçe'ye bir sezonluk yer ayıran Kim Min-Jae, veda açıklamasında 'Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm.' ifadelerini kullanmıştı.

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye veda mesajı şu şekildeydi:

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.