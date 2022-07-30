Son dakika: Attila Szalai için transfer açıklaması! Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe...

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Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe'de bir diğer yıldız stoper Attila Szalai konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İKİ STOPERLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ayrılığının netleşmesiyle dün iki stoper transferi açıkladı.

Marsilya'dan Luan Peres'in 5 milyon 225 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katıldığı açıklayan Fenerbahçe, Brezilyalı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Akşamın devamında ise bir süredir İstanbul'da olan Gustavo Henrique'nin 1 yıl kiralık olarak kadroya katıldığı açıklandı.

NIKO KOVAC'TAN ATTILA SZALAI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı iki stopere imza attığı günde Bundesliga ekibi Wolfsburg'un teknik direktörü Niko Kovac'tan Attila Szalai açıklaması geldi.

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Düzenlediği basın toplantısında Attila Szalai ile ilgili sorulara yanıt veren Kovac; "Evet, Szalai ile ilgileniyoruz." dedi.

Gazetecilere Szalai'nin nerede büyüdüğünü bilip bilmediklerini soran Kovac, aldığı 'Macaristan'da' yanıtının ardından 'Hayır, Rapid'de yetişti ve oynadı. Ayrıca Almanca da konuşabiliyor' dedi.

Szalai hakkında derin bilgiler vererek dikkat çeken Kovac, 'Wolsfburg'a geliyor mu?' şeklindeki soruya ise; "Zor gözüküyor, bakacağız.' yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS İSTEĞİ EN AZ 15 MİLYON EURO

Yakın zamanda Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro ve bonuslarla birlikte Napoli'ye gönderen Fenerbahçe'nin Attila Szalai'den de en az 15 milyon euro bonservis bedeli beklediği belirtiliyor.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki Macar stoperin Transfermarkt'taki piyasa değeri, 12 milyon euro.