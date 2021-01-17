Fenerbahçe'den Mesut Özil sonrası 4 bomba transfer daha

Mesut Özil'in transferiyle büyük sükse yapan Fenerbahçe'de operasyon kaldığı yerden devam ediyor. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Kanarya'da bu sezon başında sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesi sarı lacivertliler için adeta bir milat oldu. Yaz transfer döneminde 18 oyuncuyu kadrosuna katan sarı lacivertlilerde 40 yaşındaki futbol adamı, kısa, orta ve uzun vade planlarını uygulamaya başladı.

TRANSFER PLANI İŞLİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe kısa vadede şampiyonluk istiyor. 'Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı kalite' diyen Emre Belözoğlu kış transfer döneminde bir yandan tecrübeli oyuncuları kadroya katmak için çalışmalar yaparken bir yandan gelecek yılın kadrosunun hazırlığını yapıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı lacivertliler, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'in transferlerini de resmen açıkladı.

İLK HEDEF SOKRATIS

Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertlilerde kısa vadede başarı için tecrübeli stoper arayışı ise hâlâ sürüyor. Listenin ilk sırasında ise Sokratis bulunuyor. Yunan oyuncu ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe, tecrübeli savunmacının Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

PEROTTI'NİN YERİNE PAPU GOMEZ LİSTEDE

Arjantinli Diego Perotti'nin uzun sürecek sakatlığından dolayı sözleşme büyük ihtimalle karşılıklı olarak feshedilecek. Fenerbahçe'nin bu bölgede çok kaliteli bir isim istediği biliniyor. Bu bölge için Atalanta forması giyen yine Arjantinli Papu Gomez ismi geçiyor. Listede alternatif isimler de bulunuyor.

GELECEĞİN TAKIMI KURULUYOR

Fenerbahçe, transfer yaparken sadece 6 aylık planı bulunmuyor. Kadroya katılan isimlerden para kazanmak isteyen sarı lacivertliler genç ve yetenekli oyunculara da imza attırıyor. Yaz transfer döneminde İsmail Yüksek ve Barış Sungur Fenerbahçeli oldu.

Ara transfer döneminde Apollon Limassol'dan stoper Atilla Szalai de bu isimlerden biri olarak görülüyor. Yine gelecek sezon için Queens Park Rangers ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel de kadroya dahil edildi.

BELÖZOĞLU BURAK KAPACAK VE LUKA STANKOVSKI'NİN PEŞİNDE

Emre Belözoğlu, hem Türkiye'de hem Avrupa'da genç yeteneklerin peşinde. Bursaspor'dan sağ açık ve sağ bek oynayabilen Burak Kapacak'ın transferi için girişimler sürüyor. Rabotnicki forması giyen 18 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu futbolcusu Luka Stankovski bu isimler arasında. 1.90 metre boyundaki Stankovski, liginde 7 gol 2 asistle oynuyor.

ALTYAPIYA AYRI ÖNEM

Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük amaçlarından birini altyapı oyuncuları ile A Takım futbolcularının aynı tesiste çalışması olarak göstermişti. Bunun için de çalışmalar sürüyor. Ömer Faruk Beyaz'ın kaybedilmesinden sonra altyapıdaki oyunculara aidiyet duygusunun kazandırılması için Belözoğlu ekstra gayret gösteriyor.

Yıl içinde Uğur Kaan Yıldız, Yiğit Şanlıtürk, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzalandı. Buna yeni isimlerin katılabileceği belirtiliyor. Burada, altyapıdan gelen futbolcuların A Takımı'na benzer bir sistemle hazırlanması isteniyor.

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