Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Mesut Özil!

Avrupa’nın en çok asist yapan dördüncü oyuncusu olan Mesut Özil, Fenerbahçe için pazartesi günü İstanbul’a geliyor.

Brezilyalı efsane Alex de Souza'dan sonra aradığı 10 numarayı bir türlü bulamayan sarı lacivertliler, gerçek bir maestroyu kadrosuna katıyor.

Kariyerinde 253 asistle son 20 yılda en çok asist yapan dördüncü futbolcu unvanının sahibi olan 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak.

Fenerbahçe'de 2 gol krallığı, 3 lig şampiyonluğu, 2 kupa şampiyonluğu yaşayan Alex de Souza; 171 gol, 147 asistlik performansla oynamıştı.

Transferi gerçekleşmeden sarı lacivertli taraftarlarda "Alex etkisi" yaratan Mesut Özil'in, Fenerbahçe'de göstereceği performans şimdiden büyük merak konusu oldu.

Öte yandan, sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Alex'in Mesut Özil'e 10 numaralı formayı teslim ettiği görseli paylaşırken iki yıldızı kıyaslamaya başladı.