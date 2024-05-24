Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu başvurusu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, TFF Hukuk Müşavirliği'ne Kerem Aktürkoğlu için şikayet başvurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Bilgilendirme. Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir. Kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunarız.

SUÇ UNSURU BULUNURSA...

Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertlilerin bu şikayeti incelemeye aldı. Suç unsuru bulunursa, sarı-kırmızılı futbolcu kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilecek.