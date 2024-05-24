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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Neden adaysın o zaman?

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırımdan Ali Koça: Neden adaysın o zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 13:02

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Silivri ve çevre dernekler buluşmasında üyelere açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimde Ali Koç ile yarışacak olan Aziz Yıdırım, Silivri ve çevre dernekler buluşmasında üyelere seslendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün düzenlediği basın toplantısında borçlarla ilgili, “31 Mayıs 2018’de 3 milyar 180 TL olan borcumuz, bugün enflasyonla 23 milyar 610 milyon TL’ye geliyor” sözlerine yanıt veren Yıldırım, şunları dile getirdi:

“Borcu sayıyorlar ama gelirleri bana yazmıyorlar. Stadı 100 milyon Dolar'a yaptık. Yılda 40 milyon dolar geliyor. Borcu yazıyorsun, onu da bana yaz” diye konuştu.

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“Ben şampiyonluk sözü veriyorum”

Ali Koç’un futbol A takımıyla alakalı söylediklerini de eleştiren Aziz Yıldırım, “'Şampiyonluk sözü vermiyorum. Ben varken şampiyon yapmayacaklar' diyor. Neden adaysın o zaman? Ben şampiyonluk sözü veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut”

Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı iyi şeylere teşekkür ederken, daha sonra ise hakemlere değindi. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, “İzmir çetesi var. Çeteyi biliyorsun; sen Fenerbahçe başkanısın, kökünü kurut. Ben varken Özgür Yankaya gelemez dedim, 5 yıl gelemedi. Ben gittim, hemen bizim maça verdiler. Yönetimin yaptıkları iyi şeyler için teşekkürler. Fenerbahçeliler olarak mutlu oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Çocuklarımız artık mutlu olmalı”

Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli çocukların mutlu olması gerektiğini yeniden hatırlatarak,, “Fenerbahçe en büyüktür. Bunun herkesin farkında olması lazım. Çocuklarımız artık mutlu olmalı, okullarına rahat rahat gitmeli. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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