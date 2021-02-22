Fenerbahçe'den Göztepe maçında kritik hata! Caner Erkin, Halil'i unuttu

Spor Arena - Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşılaştığı mücadelenin 9. dakikasında geriye düştü.

Kullanılan köşe vuruşunda rakip yarı alana çok adamla giden sarı-lacivertliler, Jose Sosa'nın kaptırdığı topta arkada büyük boşluk bıraktı.

CANER ERKİN YETİŞEMEDİ

Göztepe'de savunmadan atılan uzun topta yarı saha çizgisinin gerisinden hareketlenen Halil Akbunar'a Caner Erkin yetişemedi.

Halil, Altay Bayındır'dan da sıyrılarak topu boş ağlara göndererek takımını hem öne geçirdi hem galibiyete taşıdı.

Caner'in o pozisyonda Halil Akbunar'ın gerisinde kalması ve rakibini kontrol edememesi, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

OYUNDAN ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERDİ

Maça ilk 11'de başlayan milli sol bek, karşılaşmanın 82. dakikasında itiraz sonrası sarı kart gördü.

87. dakikada Fenerbahçe'de Papiss Cisse oyuna dahil olurken Caner Erkin oyundan çıktı. Oyundan alınmasına sinirlenen Caner Erkin, sahadan çıkarken tepki gösterdi.