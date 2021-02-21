Fenerbahçe-Göztepe maçındaki gol sonrası Jose Sosa olay oldu! Erol Bulut...

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk gol 9. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Halil, bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki en erken golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.

GOL SONRASI SOSA'YA TEPKİ

Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası Jose Sosa'nın kaptırdığı topta kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar, ceza sahasını terk eden Altay'ı da çalımlayıp içeri girdi ve topu boş ağlara yolladı.

İLK YARININ SON ANLARINDA KAÇAN POZİSYON

Mücadelenin 41. dakikasında ise Mesut'un pası sonrası Valencia sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde bomboş durumdaki Sosa'nın yerden vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

EROL BULUT'A 'DEĞİŞİKLİK' TEPKİSİ

Arjantinli yıldızın yenilen golde topu kaptırması ve 41. dakikadaki pozisyondan yararlanamaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sakatlıktan dönen Pelkas'ın oyuna dahil olması için Erol Bulut'a da çağrılarda bulundu.

Ancak Erol Bulut'un ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlamasına taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR;









PELKAS 22 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra kadroya alındı. Yunan futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada arka adalesinden sakatlanmıştı. Pelkas, bu süreçte ligde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giyememişti.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Mauricio Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroya alınmadı.