Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi 'Gustavo'lu paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı

Paylaşımda sakatlığı olan ve derbide sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Gustavo'nun da görüntülerinin yer alması dikkat çekti.

Sarı-lacivertli kulüpten Luiz Gustavo'nun durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edilmişti.

Bu sezon 21’i Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı

Gustavo'nun son durumu yarın oynanacak derbi saatlerine yakın belli olacak.