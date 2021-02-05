MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi 'Gustavo'lu paylaşım!
GeriFutbol Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi 'Gustavo'lu paylaşım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 20:04 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi öncesi 'Gustavo'lu paylaşım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi sakatlığı sebebiyle maçta forma giyip giymeyeceği belli olmayan Luiz Gustavo'nun görüntülerinin de yer aldığı bir video paylaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaştı

Paylaşımda sakatlığı olan ve derbide sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Gustavo'nun da görüntülerinin yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçede Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur Kazanılan iki maç, 35 şut...
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur? Kazanılan iki maç, 35 şut...

Sarı-lacivertli kulüpten Luiz Gustavo'nun durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edilmişti.

Son Dakika: Galatasarayda Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok
Son Dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

Bu sezon 21’i Süper Lig’de, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 24 karşılaşmada oynayan Gustavo, bu mücadelelerde 1 gol attı

Gustavo'nun son durumu yarın oynanacak derbi saatlerine yakın belli olacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle