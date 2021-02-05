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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur? Kazanılan iki maç, 35 şut...

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi spor kamuoyu merakla "Luiz Gustavo derbide oynayacak mı?" sorusunun cevabını beklerken, Brezilyalı yıldız Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sahaya çıkamadığında sarı-lacivertli takım neler yapmış, inceledik...

Cengiz İzmitli | Spor Arena Detay

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. Sarı lacivertlilerin 23. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın arka adale yan kısmında ödem bulunuyor.

Fenerbahçe’nin dün gerçekleştirdiği antrenmana katılamayan tecrübeli futbolcuda bulunan ödemin dağılması amacıyla doktorların yoğun çaba sarf ettiği ifade edilse de oyuncunun forma giyme ihtimali çok düşük...

Peki Brezilyalı yıldız Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sahaya çıkamadığında sarı-lacivertli takım neler yapmış, inceledik...

Geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan Luiz Gustavo, Fenerbahçe formasıyla muhtemel 53 maçın 49'unda forma giydi, hepsinde de mücadelelere ilk 11'de başladı. Brezilyalı'nun forma giymediği ilk maç, sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray derbisiydi ve sarı-kırmızılı takım yıllar sonra Kadıköy'de 3-1 kazanmasını bilmişti. Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmesi, 23 Şubat 2020 tarihini herkesin hafızasına kazıyordu...

 

Fenerbahçede Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur Kazanılan iki maç, 35 şut...

Gustavo, o derbiden sonra 9 maç üst üste sahaya çıkarken, Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynanan derbiye sakatlığı nedeniyle çıkmamıştı. Fenerbahçe, geçen sezonun 33. haftasındaki o mücadeleyi de 2-1 kaybetti.

GUSTAVO'SUZ KAZANILAN 2 MAÇTA KALEYE TOPLAM 35 ŞUT

Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinden sonra geçen sezonun son maçında da riske edilmemişti. Fenerbahçe'nin puan durumundaki yeri netleşince Brezilyalı orta saha forma giymemişti. Rizespor karşısında Fenerbahçe belki 3-1 kazandı ama rakibe de 17 şut imkanı verdi.

DENİZLİSPOR MAÇINDA ELEŞTİRİLER ARTTI

Ve bu sezon, hafızalara Altay'ın devleştiği maçlardan biri olarak kazınan Denizlispor deplasmanı... Luiz Gustavo sarı kart cezalısı olduğu için deplasmana gitmedi. Sarı-lacivertliler orta alanda "Jose Sosa - Ozan Tufan" ile mücadele etti. Belki maç 2-0 kazanıldı ama rakip takım 18 şut attı. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, 3 puana rağmen maçın ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu..

Fenerbahçede Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur Kazanılan iki maç, 35 şut...

Gustavo derbide var mı İşte, Gustavonun Galatasaray maçı öncesi son durumu
Gustavo derbide var mı? İşte, Gustavo'nun Galatasaray maçı öncesi son durumu

 

Fenerbahçede Luiz Gustavo derbide oynamazsa ne olur Kazanılan iki maç, 35 şut...

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