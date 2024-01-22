Fenerbahçe'den Fred için sakatlık açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?

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Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön belgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin duyurusu;

Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

4-6 HAFTA ARASI YOK

DHA'nın haberine göre; Brezilyalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

FRED YOKKEN FENERBAHÇE NE YAPTI?

Fred, sezon içerisinde daha önce de sakatlık yaşarken Fenerbahçe'nin bu dönemde aldığı kötü sonuçlar dikkat çekmişti.

Sarı-lacivertliler Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 yenilgi alırken Süper Lig'deki 5 müsabakanın 1'ini kaybetti, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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