'Fred'siz Fenerbahçe'de çarpıcı detay! Fark neredeyse 2 katı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelmişti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmış ve taraflar 1'er puana razı olmuştu. Mücadele dozunun yüksek olduğu maç, pozisyon üretme yönünden oldukça 'kısır' geçmişti.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, müsabakaya yıldız futbolcusu Fred'den yoksun çıkmıştı. Derbiden önceki Kayserispor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Brezilyalı orta saha, derbide forma giyememişti.

Sarı - lacivertliler, Galatasaray karşısında üçüncü bölgede top tutma ve pozisyon üretme açısından eksik kalmıştı.

Fred'in yerine orta sahada başlayan İrfan Can Kahveci, deneyimli futbolcunun eksikliğini kapatmakta güçlük çekmiş, ikinci yarının başında Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek'in oyuna girmesiyle sağ kanada geçmişti.

Haberin Devamı

FRED OLMAYINCA ÜRETİM AZALIYOR





Fenerbahçe'nin meşin yuvarlağı üçüncü bölgede tutamamasının ve pozisyona girmekte zorlanmasının en büyük nedenlerinden biri ise Fred'in sahada olmayışı olarak öne çıktı.

Başarılı futbolcunun bu sezon oynamadığı 6 resmi maçta sadece bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe, gol beklentisi istatistiğinde de sezon genelinden oldukça uzakta kaldı.

Bu sezon toplamda 1.97'lik bir gol beklentisi oranı yakalayan sarı - lacivertliler, Fred'in oynamadığı maçlarda büyük bir düşüş yaşadı ve gol beklentisinde 1.17'ye geriledi.

İşte Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ve gol beklentileri;

Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor (Gol beklentisi 2.53)

Adana Demirspor: 0-0 Fenerbahçe (Gol beklentisi 1.02)

Ludogorets 2-0 Fenerbahçe (Gol beklentisi 0.12)

Fenerbahçe 2-1 Karagümrük (Gol beklentisi 2.32)

Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (Gol beklentisi 0.83)

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray: (Gol beklentisi: 0.21)

Ayrıca Fred'in bu sezon forma giydiği tüm maçları kazanan Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu olmadan çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE, FRED İLE ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE NEDEN DAHA ETKİN?





Fred, sahada olduğu maçlarda oyunun hem hücum hem de savunma bölümünde takımını yönlendiren ilk isim olarak öne çıkıyor.

Rakip hücumlarının başladığı üçüncü bölgedeki yerleşimde doğru oyuncuya doğru zamanda baskı yapan Fred, oyun kurulumunu engelleyerek takımını hızlı hücuma çıkarma fırsatı sağlayan isimlerin başında geliyor.

İkili mücadelelerde de kolay pes etmemesi ve kuvvetini ortaya koymasıyla dikkat çeken Fred, birçok kez de takım arkadaşlarının açığını kapatarak olası tehlikeleri önlüyor.

Brezilyalı futbolcunun, oyunun hücum kısmında gerek set gerekse kontraataklarda hem final hem de finalden önceki pası doğru kişiye, sorunsuz ulaştırması takımını gole daha yakın bir duruma getiriyor.

Haberin Devamı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıkan Fred, 1389 dakika sahada kaldı ve 6 asist yaptı.