Fenerbahçe'den Erden Timur'un açıklamalarıyla ilgili TFF'ye başvuru!

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Fenerbahçe, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalar üzerine TFF'ye başvuruda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen mektubu yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması ve gönderilen mektup;

Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olarak katılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği yazıda söz konusu iddialar ile ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştir.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen metin şu şekildedir:

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“Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı iştiraki Fenerbahçe Futbol A.Ş. olarak Türk futbolunun adaleti, şeffaflığı ve dürüstlüğü için her zaman duyarlılık gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un, 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda, ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen Federasyonunuzun kurulları ile Kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı -bir bölümünün deşifre metni işbu yazımızın ekinde sunulan- açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız.

Anılan programda, Merkez Hakem Kurulu’nun eski Başkanı Sayın Lale Orta’nın Kulüp Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddialar, en hafif tabirle ‘gerçek dışı’ bulunmakla birlikte; Türk futbolunun değerine zarar vermekte, adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasında ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır. İddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hâsıl olmuştur.

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Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, geçtiğimiz haftalarda eski hakemlerden Ahmet Çakar’ın Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya attığı bir kısım iddiaların da incelenmesi gerektiği sabittir. Nitekim adı geçen şahsın aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle, 4 Ekim 2023 tarihinde, Etik Kurulu nezdinde soruşturma açılmasına yönelik istemde bulunmuştuk.

Federasyonunuzun söz konusu iddiaları etraflıca incelemesi ve bunlar hakkında soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup Federasyonunuz yükümlülüklerinin de başında gelmektedir. Bu sürecin şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Adil ve objektif olarak yürütülecek soruşturma ve kovuşturma aşamaları akabinde, Kulübümüz ve mensupları hakkında ileri sürülen iddiaların haksızlığı ortaya konacak olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa’nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve Etik Kurulu Talimatı’nın 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle Disiplin Kurulları ile Etik Kurulunca ilgili yaptırımlarla cezalandırılacaklarına olan inancımız tamdır.

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Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin başında gelmektedir. Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, Federasyonunuzun sorumluluğundadır.

Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde, Federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır.

Türk futbolunun geleceği için gerek 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor kanalında yayınlanan programda ileri sürülen iddiaları gerekse de 4 Ekim 2023 tarihinde Etik Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz.

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Saygılarımızla,

Burak Çağlan Kızılhan

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi”

ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde A Spor'un canlı yayınına katılan Erden Timur, 3 Şubat 2023'te dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntülerini gönderdiğini iddia etmişti.

Erden Timur yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin."

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LALE ORTA'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Erden Timur'un sözleri üzerine Lale Orta da konuyla ilgili Mehmet Arslan'a bir açıklama yapmıştı.

"TFF'nin açıklama yapmasını bekliyorum. Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız haberdir."