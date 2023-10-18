Lale Orta'dan Erden Timur'un iddialarıyla ilgili açıklama geldi!

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Galatasaray Sportif A.Ş.Başkan Vekili Erden Timur, dün akşam A Spor'da çıktığı canlı yayında MHk eski başkanı Lale Orta için flaş bir iddiada bulunmuştu.

Erden Timuri programda Lale Orta ile ilgili şunları söylemişti; "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. 3 Şubat sabah Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Genceler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1,5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nerede bileceğiz. TFF bunu incelesin."

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LALE ORTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

MHK eski başkanı Lale Orta, Mehmet Arslan'a Erden Timur'un iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"TFF'nin açıklama yapmasını bekliyorum. Kesinlikle ne sayın Ali Koç'a ne de diğer kulüp başkan ve yöneticilerine tarafımdan herhangi bir görüntü gönderilmemiştir. Tamamen asılsız haberdir."