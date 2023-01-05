Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası! Transferi Batshuayi bitirecek

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Antalyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesi moral bulan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ara transfer döneminde. Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi gündemine alan Sarı-lacivertliler bomba bir transfer daha yapmayı planlıyor: Eden Hazard.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için teklif yaptı Haberi görüntüle

Batshuayi ikna edecek

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Eden Hazard'ı kiralamak için Real Madrid ile görüşüyor. La Liga devi kararı Belçikalı yıldızına bıraktı. Transferi çok isteyen Fenerbahçe, Hazard'ı vatandaşı Michy Batshuayi ile ikna etmeyi planlıyor.

Sezon sonuna kadar kiralık

İspanya’nın önde gelen internet sitelerinden Fichajes'in iddiasına göre Fenerbahçe, Eden Hazard’ı sezon sonuna kiralamak için Real Madrid ile görüştü. İspanyol devi de kararı oyuncuya bıraktı. Haberde, tarafların anlaşma sağlaması halinde Hazard’ın kalan maaşının bir bölümünün Real Madrid tarafından ödenmeye devam edeceği de kaydedildi.

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Yeniden parlaması için bir fırsat

31 yaşındaki süperstar, 2019’da 115 milyon Euro’ya imza attığı Real Madrid’de, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi. Hazard, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı, 13 resmi maçta sadece 621 dakika süre alabildi. Fenerbahçe, Belçikalı yıldızın kariyerini yeniden çıkışa geçirmesi için yeni bir fırsat olabilir.

Bonservisi alınabilir

Sarı-Lacivertliler, Hazard’ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı’ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası’nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır. Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard’ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.