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Fenerbahçe'den devre arası transfer operasyonu! 4 bölgeye takviye...

#Fenerbahçe#Muriqi#Berisha
Fenerbahçeden devre arası transfer operasyonu 4 bölgeye takviye...
Süleyman Arat

Trabzonspor’un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, öncelikle santrfor transferini bitirmeyi hedefliyor. Ardından sol bek, yedek kaleci ve orta sahanın soluna takviye planlanıyor. Szalai ve Pelkas gibi Avrupa kulüplerinin gündeminde yer alan yıldızlarla da yollar ayrılabilir.

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Süper Lig’de lider durumda bulunan Trabzonspor ile arada bulunan 12 puanlık farka rağmen ince hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig’de yeniden zirve yarışında iddalı duruma gelmeyi hedefliyor.

Aksayan bölgelere takviye

Sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken, bu noktada çalışmalarına başlayacak. Başkan Ali Koç ve yönetimi, Bu noktada yedek de soyunabilecek kapasitede bir kaleci, bir sol bek bir de orta sahanın soluna takviye yapmayı düşünüyor.

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Santrfor transferi şart

Sarı lacivertlilerde gönderdiği etkili performansın ardından İtalya Serie A ekibi Lazio’nun yolunu tutan Vedat Muriç’ten sonra gol bölgesine yapılan transferlerden bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Berisha ve Serdar Dursun’un performansından da memnun değil. Devre arasında mutlak suretle bir santrfor kiralamayı planlayan yönetimin listesinin ilk sırasında ise Kosovalı yıldız Vedat Muriç bulunuyor.

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Pelkas ve Szalai ayrılabilir

Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir. İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Pelkas ve Szalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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#Fenerbahçe#Muriqi#Berisha

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