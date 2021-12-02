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GeriFutbol Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor'dan büyük fark, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 12:25 | 

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor'dan büyük fark, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'de yarın başlayacak 15. hafta öncesinde Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek ligin sonu için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte detaylar...

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Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması
220 - Çaykur Rizespor

20 - Çaykur Rizespor

Mevcut puan: 10 --> Lig sonu: 34
Mevcut sıralama: 20
319- Kasımpaşa

19- Kasımpaşa

Mevcut puan: 10 --> Lig sonu: 34
Mevcut sıralama: 19
418- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

18- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Mevcut puan: 13 --> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 17
517- Göztepe

17- Göztepe

Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 37
Mevcut sıralama: 18
616- Kayserispor

16- Kayserispor

Mevcut puan: 16 --> Lig sonu: 43
Mevcut sıralama: 16
715- Altay

15- Altay

Mevcut puan: 17 --> Lig sonu: 43
Mevcut sıralama: 13
814- Giresunspor

14- Giresunspor

Mevcut puan: 16 --> Lig sonu: 43
Mevcut sıralama: 17
913- Antalyaspor

13- Antalyaspor

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 46
Mevcut sıralama: 11
1012- Adana Demirspor

12- Adana Demirspor

Mevcut puan: 20 --> Lig sonu: 48
Mevcut sıralama: 9
1111- Gaziantep FK

11- Gaziantep FK

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 49
Mevcut sıralama: 12
1210- Sivasspor

10- Sivasspor

Mevcut puan: 16 --> Lig sonu: 51
Mevcut sıralama: 14
139- Fatih Karagümrük

9- Fatih Karagümrük

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 55
Mevcut sıralama: 7
148- Başakşehir

8- Başakşehir

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 56
Mevcut sıralama: 6
157- Beşiktaş

7- Beşiktaş

Mevcut puan: 20 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %4.2
Mevcut sıralama: 10
166- Hatayspor

6- Hatayspor

Mevcut puan: 26 --> Lig sonu: 59
Mevcut sıralama: 3
175- Konyaspor

5- Konyaspor

Mevcut puan: 26 --> Lig sonu: 60
Mevcut sıralama: 2
184- Alanyaspor

4- Alanyaspor

Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 60
Mevcut sıralama: 5
193- Fenerbahçe

3- Fenerbahçe

Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 68
Şampiyon olma ihtimali: %4.4
Mevcut sıralama: 4
202- Galatasaray

2- Galatasaray

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 68
Şampiyon olma ihtimali: %3.9
Mevcut sıralama: 8
211- Trabzonspor (şampiyon)

1- Trabzonspor (şampiyon)

Mevcut puan: 36 --> Lig sonu: 85
Şampiyon olma ihtimali: %85.9
Mevcut sıralama: 1
22
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