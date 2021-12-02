Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor'dan büyük fark, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Süper Lig'de yarın başlayacak 15. hafta öncesinde Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek ligin sonu için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini çarpıcı bir sonuçla güncelledi. İşte detaylar...
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması