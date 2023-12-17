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Fenerbahçe'den Ada'ya transfer çıkarması! İlk hedef Çağlar Söyüncü...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçeden Adaya transfer çıkarması İlk hedef Çağlar Söyüncü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 18:22

Trendyol Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, devre arasında kadroya takviye yapmak için harekete geçti.

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Süper Lig'de lider durumda bulunan ve Konferans Ligi'nde ise son 16 takım arasına adını yazdıran sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gitti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Selahattin Baki'nin şu anda Ada'da transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.

Atletico Madrid'den milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgilenen Fenerbahçe, Çağlar'ın transferinde başarısız olma ihtimaline karşılık İngiltere'de transfer için temaslarda bulunuyor.

Bu doğrultuda hareket eden Selahattin Baki de stoperde B Planı için düşünülen adayların kulüpleri ve temsilcileriyle görüşüyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

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