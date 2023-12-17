Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şampiyonluk şansları yüzde kaç? Veriler belli oldu!

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Avrupa kupalarında grup etabı sona erdi ve kura çekimi beklenmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nu lider tamamlamış ve son 16 turuna direkt olarak yükselmişti. Beşiktaş'ın veda etmesiyle birlikte Türkiye, Avrupa organizasyonlarında iki takımla boy gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın turnuvadaki şampiyonluk yüzdesi de belli oldu.

GALATASARAY'A %1 ŞANS





Euro Club Index'in değerlendirmesine göre sarı - kırmızılıların şampiyonluk şansı %1 olarak verildi.

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Organizasyonda şampiyonluk ihtimali en yüksek üç takım ise İngiltere'den Liverpool (%38), Almanya'dan Leverkusen (%12) ve İtalya'dan AC Milan (%7) olarak belirlendi.

Uefa Avrupa Ligi kazanma yüzdeleri

FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda rakibiyle karşı karşıya gelecek.

H Grubu'nu 4 galibiyet - 2 mağlubiyet ile tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk şansı da ortaya çıktı.

İLK 5'TE YER ALDI





Değerlendirmedeki verilere göre sarı - lacivertlilerin şampiyonluk şansı %9 olarak belirlendi.

Kupayı kazanmaya en yakın 3 takım ise İngiltere'den Aston Villa (%25), Fransa'dan Lille (%11) ve İspanya'dan Real Betis (%11) olarak öne çıktı.

İlk 5'te yer alan Fenerbahçe'nin önünde ise %9 ihtimalle İtalya'dan Fiorentina bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi kazanma yüzdeleri