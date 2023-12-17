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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şampiyonluk şansları yüzde kaç? Veriler belli oldu!

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray ve Fenerbahçenin Avrupadaki şampiyonluk şansları yüzde kaç Veriler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 13:31

Avrupa kupalarında grup etabının sona ermesiyle birlikte Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe, temsil etme hakkı kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nden gelen sarı - kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme, H Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna katılım hakkı kazanmıştı. İki ekibimizin Avrupa'da şampiyonluk yüzdeleri de belli oldu. İşte detaylar...

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Avrupa kupalarında grup etabı sona erdi ve kura çekimi beklenmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nu lider tamamlamış ve son 16 turuna direkt olarak yükselmişti. Beşiktaş'ın veda etmesiyle birlikte Türkiye, Avrupa organizasyonlarında iki takımla boy gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın turnuvadaki şampiyonluk yüzdesi de belli oldu.

GALATASARAY'A %1 ŞANS

Galatasaray ve Fenerbahçenin Avrupadaki şampiyonluk şansları yüzde kaç Veriler belli oldu

Euro Club Index'in değerlendirmesine göre sarı - kırmızılıların şampiyonluk şansı %1 olarak verildi.

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Organizasyonda şampiyonluk ihtimali en yüksek üç takım ise İngiltere'den Liverpool (%38), Almanya'dan Leverkusen (%12) ve İtalya'dan AC Milan (%7) olarak belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçenin Avrupadaki şampiyonluk şansları yüzde kaç Veriler belli oldu

Uefa Avrupa Ligi kazanma yüzdeleri

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FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda rakibiyle karşı karşıya gelecek.

H Grubu'nu 4 galibiyet - 2 mağlubiyet ile tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk şansı da ortaya çıktı.

İLK 5'TE YER ALDI

Galatasaray ve Fenerbahçenin Avrupadaki şampiyonluk şansları yüzde kaç Veriler belli oldu

Değerlendirmedeki verilere göre sarı - lacivertlilerin şampiyonluk şansı %9 olarak belirlendi.

Kupayı kazanmaya en yakın 3 takım ise İngiltere'den Aston Villa (%25), Fransa'dan Lille (%11) ve İspanya'dan Real Betis (%11) olarak öne çıktı.

İlk 5'te yer alan Fenerbahçe'nin önünde ise %9 ihtimalle İtalya'dan Fiorentina bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçenin Avrupadaki şampiyonluk şansları yüzde kaç Veriler belli oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi kazanma yüzdeleri

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#GALATASARAY#FENERBAHÇE#UEFA Avrupa Ligi

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