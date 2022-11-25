Fenerbahçe'den 100 kız öğrenciye burs!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve futbolcular Anadolu’da 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu verecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu güzel ülkenin, bu fedakâr milletin, Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde bir asır önce Anadolu’da başlayan, Cumhuriyet’le taçlanan mücadelesine minnet, saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününde; Anadoluda Bir Kızımız Var diyoruz.

Yanlarında olacağımızı gururla duyuruyoruz

Kendi ayaklarının üstünde durmayı başaran, güçlü kadınların yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için Başöğretmen Atatürk’ün anısına, Anadoluda 100 kız öğrencinin Cumhuriyet Bursu ile yanında olacağımızı gururla duyuruyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında, hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan kız öğrencilerin yanında olarak bu konuda milyonlara örnek olmak istiyoruz.

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Bu adım herkese örnek olsun

Uzun yıllardır, ülke genelinde özellikle kadınlar, kız çocuklarına eğitim, burs, meslek edindirme adına katkıda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte atacağımız bu adımın, imkânı olan herkes için bir vesile olmasını umuyor ve diliyoruz.” Katılmak isteyenler CUMHURİYET yazıp 4622’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek ya da https://fonzip.com/cydd/ cumhuriyet-burs-fonu web sitesini ziyaret ederek bağış yapabilecek..

Altay: İyi ki Fenerbahçe var dedirtmek çok güzel

Fenerbahçe Kaptanı Altay Bayındır, teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşlarıyla birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde destekçisi oldukları ‘Anadolu’da Bir Kızımız Var’ projesinin kartopu gibi büyümesini hedeflediklerini söyledi. FB TV’ye açıklamalarda bulunan yıldız kaleci şu ifadeleri kallandı: “Futbol Takımı olarak başta Başöğretmenimiz Atatürk’ümüze ve tüm öğretmenlerimize saygıyla, içtenlikle bir proje yapmak istedik ve bu projeye katılmak aklımıza geldi.

Her daim onlarlayız

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ‘Anadolu’da Bir Kızımız Var’ projesine, bu özel günde bizler de katıldık. Kulübümüz uzun yıllardır kadınların ve kız çocuklarının hakları konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Bu proje de onun çok güzel bir uzantısı. Çocuklarımıza “İyi ki Fenerbahçe var” dedirtmek çok güzel bir duygu. Onların her daim yanlarında olduğumuzu canıgönülden hissetmelerini, bunu bilmelerini istedik. Umarım başarılı olur ve az önce de ifade ettiğim gibi bu etki çığ gibi büyür ve devam eder.”

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