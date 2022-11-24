Fenerbahçe sağlam dönüyor! Dünya Kupası arası sonrası...

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F.Bahçe'de kısa bir tatil yaptıktan sonra pazartesi Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalara başlayan sakat futbolcular Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Lincoln, İrfan Can Eğribayat’ın Dünya Kupası arasından sonra takıma dönecekleri öğrenildi.

SADECE PERES

Cuma günü Samandıra’da çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçe’de milli takımda yaşadığı sakatlıktan sonra dinlenen ve iyi duruma gelen Ferdi Kadıoğlu ile sakatlıklarını tamamen atlatan Joshua King ve Emre Mor da takımla çalışacak.

Bu isimlerin dışında sarı lacivertlilerde tedavisi süren PERES dışında eksik kalmayacak. Peres’in de aralık ayının 2 veya 3. haftası takıma katılması bekleniyor.