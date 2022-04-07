Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi için geri sayım! İki adaydan açıklamalar...

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Fenerbahçe'de divan başkanlığına aday olan Sait Yılmaz cumartesi günkü seçim öncesinde 2 aday arasında yaşanan gerilime birçok üyenin tepki gösterdiğini söyledi. Vefa Küçük’ün Uğur Dündar’la olan kişisel probleminin seçime ve divanın saygınlığına zarar verdiğini belirten Yılmaz, Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

· “Gidip sorunlarını başka yerde halletsinler. Biz Fenerbahçe YDK Başkanlığı’na saygınlık kazandırmaya, kurumsal eksikliklere çare bulmaya, geleceğini projelendirmeye uğraşırken, kimse kişisel meselelerini divan seçiminin üzerine yıkmasın. Bu Fenerbahçe’ye çok büyük zarar verir.

DELEGELER KAVGA TEPKİ GÖSTERİYOR

· Gelen mesajlardan gerçekten de kulübe zarar verdiğini de görüyoruz. İnsanlar bu kavgaya tepki gösteriyor.

· Kişisel hesaplaşma, çekişme, divan başkanlığına gölge düşürmüştür. Delegeler buna olumlu bakmıyor.

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· İki adayı da Fenerbahçe’ye yakışır biçimde davranmaya davet ediyorum. Bizim burada kulübün daha ileriye, geleceğe daha sağlıklı yürüyebilmesi için ne yapacağımızı tartışmamız doğru olandır.”

NAİL KIR: KİMSENİN YÖNLENDİRMESİ YOK

Fenerbahçe'de 1999-01 yılları arasında yöneticilik yapan, Türkiye’nin sayılı spor hekimlerinden ve YDK Başkanlık seçimlerinde adaylığını ilk açıklayan isim olan Prof. Dr. Nail Kır, göreve kimsenin icazetiyle talip olmadığını söyledi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kır projelerini ve hedeflerini şu sözlerle aktardı: “Gelişiyoruz büyüyoruz. Tüzük değiştikten sonra her yıl yaklaşık 1500 üye aramıza katılacak. Değişim, gelişim, birlik beraberlik ve ‘Bir tek Fenerbahçe’miz var’ sloganıyla bu büyümeye ayak uydurabiliriz.

BAŞKANIN YANINDA AMA ASLA EMRİNDE OLMAYACAĞIZ

· Kimsenin önermesiyle, yönlendirmesiyle veya destekleriyle öne çıkmadık, icazeti taraftardan, genel kurul üyelerinden, divan kurulu üyelerinden aldık.

· Kimse ile en ufak bir kavgam yok, eskilerin tecrübesiyle yenilerin cevvalliğini biz bir araya getirmeyi hedefliyorum.

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· Kulübün kavgalı iki başkanını bayramda ‘hadi gelin tokalaşın’ diyerek bu sorunun çözülemeyeceğini gördük. Her iki tarafla görüşmeler yapıp kulüpte barışın alt yapısını oluşturacağız.

· Biz var olan başkanın elbette yanında olacağız ama asla emrinde olmayacağız. Yanlışını gösterip doğrusunu alkışlayacağız. Fenerbahçe siyasetler üstüdür ve bizim tek gayemiz Fenerbahçe’ye hizmet etmektir.”