Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan Galatasaray derbisi açıklaması: 'Sabırsızlanıyorum'

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri;

Teknik direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum

EN BÜYÜK DERBİLERDEN BİRİ

Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz

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SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Genç bir oyuncuyum ama daha önce de kariyerimde oynamış olduğum büyük derbiler var. Benim açımdan harika bir his. Futbolcuysanız bunlar tabii ki sizin için en güzel hislerden bir tanesi oluyor. Bizler de aynı şekilde oynayacağımız derbiyi taraftarlarımızın desteğiyle beraber en iyisini sergilemek istiyoruz. Dolu tribünler önünde, taraftarlarımızla beraber bu derbinin hissi bizler açısından harika olacak. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı şekilde taraftarların da bizler için hazırladığı şeyleri sabırsızlıkla bekliyoruz

EKSTRA MOTİVASYON OLUŞTURUYOR

Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok. Oynayacağımız Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç. Dolayısıyla bu şekilde ekstra bir hazırlığım ya da ekstra bir kafamda böyle bir hazırlık yok. Ama tabii ki de büyük bir maç, büyük bir derbi. Haliyle bu sizde ekstra bir motivasyon oluşturuyor. Ama söylemiş olduğum gibi bu maçla ilgili olarak farklı bir hazırlığa sahip değilim.

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KAZANMAK İSTİYORUM

Ben rekabetçi birisiyim ve oynadığım oyunlarda da her zaman kazanmak istiyorum. Bazen kendinizi kontrol edemediğiniz zamanlar olabiliyor. (Gülerek) Saruhan’a karşı oynarken de bu anlar gerçekleşebiliyor çünkü oyun esnasında motivasyonumu, konsantrasyonumu bozacak şeyler söylüyor. Dolayısıyla benim de konsantrasyonum bozulabiliyor

UMARIM ÇOK MAÇA ÇIKARIM

Benim açımdan gurur verici bir andı. Hem benim he ailem açısından gurur doluydu. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duydu. Onların almış olduğum her kararda beni destekledikleri için çok mutluyum. Bir noktada üzgünüm çünkü sakatlığımdan dolayı Türk Milli Takımının son oynadığı maçlarda kadroda olamadım. Türk Milli Takımı için oynayamadım ama gerçekten gitmeyi, takıma yardım etmeyi çok isterdim. %100 hazır değildim, dolayısıyla katılamadım. Umarım Türk Milli Takımıyla beraber çok fazla maça çıkarım. O anları sabırsızlıkla bekliyorum. Takımda, Fenerbahçe’de oynayanlar var, onlarla da konuşuyorum. Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım

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