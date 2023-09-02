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Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Bavulunu toplamıştı, ayrılık gerçekleşmedi

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçede transfer gelişmesi Bavulunu toplamıştı, ayrılık gerçekleşmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 20:22

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de 6 numaraya takviye beklenirken bazı isimlerle de yollar ayrılıyor.

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Transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, 12 futbolcuyu kadrosuna katarak büyük bir işe imza atarken bazı isimlerle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred, Cengiz Ünder’in ardından son olarak Hırvat kaleci Livakovic’i transfer etti.

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Enner Valencia, sözleşmesinin bitmesinin ardından Brezilya Serie A ekibi Internacional ile anlaşma sağladı.

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AYRILIKLAR YAŞANDI

Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisini 4 milyon Euro karşılığında alırken sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Mbwana Samatta ise PAOK ile el sıkıştı.

Golcü futbolcu Joao Pedro, Brezilya Serie A ekibi Gremio'ya kiralandı. Diego Rossi, Columbus ile anlaşma sağladı. Attila Szalai, Hoffenheim'a transfer oldu. Willian Arao, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun ise Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

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PORTEKİZLİ OYUNCUNUN TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

EŞYALARINI GÖNDERDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Crespo, Çekmeköy merkezli Global bir taşımacılık firması ile eşyalarının bir bölümünü ülkesine gönderdi.

YENİDEN GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe’den olası ayrılığı için kulüp kolaylık sağlayacaktı ancak temsilcisi hiçbir kulüple anlaşamadı. Portekizli oyuncu kısa süre içinde Fenerbahçe’yle görüşmek için İstanbul’a geleceği kaydedildi.

F.BAHÇE 1.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Miguel Crespo; Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu başında Portekizli futbolcu için 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe ile 65 resmi müsabakaya çıkan Crespo, 4 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

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