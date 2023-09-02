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Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! Yeni transfer kadroda

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ankaragücü
Fenerbahçenin Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı Yeni transfer kadroda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 19:36

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

Yarın akşam deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin son transferi Hırvat kaleci Livakovic, Ankaragücü maçı kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent ve Emre Mor yer almadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Ligin 4'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Ankara'ya giderek kampa girecek.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Fenerbahçenin Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı Yeni transfer kadroda

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Ankaragücü

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