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Fenerbahçe'de tarihi hedef: 30 olimpik sporcu

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#Fenerbahçe#Olimpiyat#Buse Naz Çakıroğlu
Fenerbahçede tarihi hedef: 30 olimpik sporcu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na atletizm, yüzme, kürek, boks ve voleybol branşlarında toplam 22 sporcu göndererek bir rekora imza atan Fenerbahçe Kulübü, 2024 Paris Olimpiyatları’na da 30 sporcusunu yollamayı hedefliyor.

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Sarı lacivertli kulübün boksörlerinden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, yüzücüsü Kuzey Tunçelli ve sırıkla atlama atleti Ersu Şaşma şimdiden Paris 2024’e katılmayı garantilerken, 38 sporcunun daha olimpiyatlara katılma şansı sürüyor.

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PARiS 2024 OLiMPiYATLARI iÇiN YARIŞAN Fenerbahçe KULÜBÜ SPORCULARI

ATLETiZM: Özkan Baltacı, Kayhan Özer, İlyas Çanakçı, Kubilay Encü, Özlem Becerek, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Ramil Guliyev, Salih Teksöz, Alperen Acet, Gizem Aköz, Dilek Koçak.

YÜZME: Emre Sakçı, Demirkan Demir, Deniz Ertan, Baturalp Ünlü, Mert Ali Satır, Gizem Güvenç. BOKS: Batuhan Çiftçi, Bilge Kağan Kanlı, Mücahit İlyas, Uğur Aydemir, Esra Yıldız, Büşra Işıldar. MASA TENiSi: Özge Yılmaz. YELKEN: Nazlı Çağla Dönertaş, Yiğit Yalçın Çıtak, Berkay Abay, Onur Cavit Biriz, Dilara Uralp, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Deniz Çınar, Simay Aslan, Derin Atakan. KÜREK: Elis Özbay, Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ege Mutlu.

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#Fenerbahçe#Olimpiyat#Buse Naz Çakıroğlu

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