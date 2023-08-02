Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı!

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Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. TFF'nin bilgi ekranında Rossi için 'karşılıklı sona erdirme' bilgisi yer aldı.
KAP BİLDİRİMİ GELDİ
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin MLS ekibi Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İSTANBUL'DAN AYRILMIŞTI
Fenerbahçe'nin UEFA listesinden çıkarılan Uruguaylı futbolcu dün transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'dan ayrılmıştı.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.