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Fenerbahçe'de Diego Rossi ile yollar ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer
Fenerbahçede Diego Rossi ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 22:45

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin MLS ekibi Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi. TFF'nin bilgi ekranında Rossi için 'karşılıklı sona erdirme' bilgisi yer aldı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin MLS ekibi Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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İSTANBUL'DAN AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'nin UEFA listesinden çıkarılan Uruguaylı futbolcu dün transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'dan ayrılmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.

Fenerbahçede Diego Rossi ile yollar ayrıldı

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#Fenerbahçe#Diego Rossi#Transfer

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