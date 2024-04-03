Fenerbahçe'de tam 8 eksik! İsmail Kartal'ın Dominik Livakovic kararı şaşırttı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk ederken İsmail Kartal'ın kaleci tercihi ve takımdaki eksikler dikkat çekti.
BATSHUAYİ ANTRENMANDA SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.
Batshuayi'nin yanı sıra, sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Joahua King, Cengiz Ünder ve Serdar Aziz de kadroda yer almadı.
LIVAKOVIC YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı maç öncesi eksikler can sıkarken İsmail Kartal'ın kaleci tercihi şaşırttı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribay'ı ilk 11'de başlattı.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in yedek başlamasının nedeninin sakatlıklar nedeniyle Türk oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşanmaması olduğu öğrenildi.