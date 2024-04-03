×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet Youtube Hürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de tam 8 eksik! İsmail Kartal'ın Dominik Livakovic kararı şaşırttı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor
Fenerbahçede tam 8 eksik İsmail Kartalın Dominik Livakovic kararı şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 20:06

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlarken sarı lacivertli takımda eksikler ve İsmail Kartal'ın kaleci tercihi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u konuk ederken İsmail Kartal'ın kaleci tercihi ve takımdaki eksikler dikkat çekti.

BATSHUAYİ ANTRENMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, son antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.

Batshuayi'nin yanı sıra, sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Joahua King, Cengiz Ünder ve Serdar Aziz de kadroda yer almadı.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Fenerbahçe maçı cezalarıyla ilgili TFFye olay tepki: Koridordaki olaylar kapatılmaya çalışıldı | Fenerbahçe net bir şekilde kollandıTrabzonspor - Fenerbahçe maçı cezalarıyla ilgili TFF'ye olay tepki: Koridordaki olaylar kapatılmaya çalışıldı | Fenerbahçe net bir şekilde kollandıHaberi görüntüle

LIVAKOVIC YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı maç öncesi eksikler can sıkarken İsmail Kartal'ın kaleci tercihi şaşırttı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribay'ı ilk 11'de başlattı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in yedek başlamasının nedeninin sakatlıklar nedeniyle Türk oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşanmaması olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!