Fenerbahçe’de Süper Kupa senaryoları! Sarı lacivertlilerin 4 ihtimali var

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Fenerbahçe’nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar futbol gündeminin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz salı günü yaklaşık 23 bin kongre üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da aldığı yetkilerle tepkisel ilk adımı atmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan vekili Erol Bilecik’in “U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak” açıklamasından sonra Şanlıurfa’da şunların yaşanması bekleniyor...

7 OYUNCUNUN ALTINA İNİLEMİYOR

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi’ne bakıldığında bir futbol takımı esame listesinde en az 9 futbolcu ismi yazıp sahaya çıkabiliyor. Müsabakanın devam edebilmesi için ise sahada mücadele eden oyuncu sayısının en az 7 olması şart. Bu durumda Fenerbahçe pazar günü şu seçeneklerden birini hayata geçirecek.

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1- Fenerbahçe sahaya dokuz U19 Takımı futbolcusuyla çıkacak ancak bir süre sonra peş peşe veya aynı anda 3 oyuncu sakatlık yaşayacak ve sahadaki oyuncu sayısı 7’nin altına düşecek. Bu durumda ve talimat gereği hakem maçı oynatamayacak. Bu eyleme yönelik bir cezai müeyyide olmayacağı düşünülüyor.

HAKEMİ PROTESTO EDEBİLİRLER

2- Fenerbahçe U19 Takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkışlama veya benzeri tepkilerle kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecekler.

3- Bir diğer ihtimal ise U19 takımı sahaya çıkacak, başlama vuruşundan sonra sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Ardından ise TFF’nin vereceği ceza beklenecek

4- Fenerbahçe U19 Takımı maça hiç çıkmayacak. Bunun cezai müeyyidesi ise talimatnameye göre “Bir sonraki sezon Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men” edilmek.

SÜPER KUPA’NIN HAKEMi BAYARSLAN

Fenerbahçe’nin hem yabancı hakem atanmasını hem de tarihinin değiştirilmesini talep edip aksi halde sahaya U19 takımı ile çıkacaklarını ilan ettiği Süper Kupa’yı Volkan Bayarslan’ın yöneteceği açıklandı. MHK’den yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Bayarslan’ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan, dördüncü hakem ise Burak Şeker olacak.