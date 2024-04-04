Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı nasıl olacak? Urfa'da ne yapılabilir? '90 dakika oynanmayacak' sözlerinin anlamı...

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Süper Lig'de 31. hafta maçları geride kalırken 7 Nisan'da oynanması plananan Süper Kupa maçının akıbeti merak ediliyor.

KONGREDE YETKİ VERİLMİŞTİ

2 Nisan Salı günü gerçekleştirilen kongrede Fenerbahçe yönetimine "Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak" yetkisi verilmişti.

FENERBAHÇE BAŞVURU YAPTI

3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Kupa maçı için TFF'ye yazı yolladıklarını ve maç ertelenmez ve maça yabancı hakem atanmazsa maça U19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı.

TFF TALEPLERİ REDDETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı. TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in yaptığı açıklamaya göre sarı-lacivetliler, Urfa'daki mücadeleye U19 takımıyla çıkacak.

Ancak geçtiğmiz gün sosyal medyada bazı taraftarların "Tam kadro Şanlıurfa'ya" şeklinde kampanya başlatması da gündem oldu.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMINDA SÜPER KUPA'YI ES GEÇTİ

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan soy paylaşımda ise "Olympiakos maçı hazırlıklarımıza başladık." ifadeleri yer aldı ve 7 Nisan'daki Süper Kupa maçı es geçildi. Sarı-lacivertliler, Olympiakos ile 11 Nisan'da kozlarını paylaşacak.

EROL BİLECİK'İN O SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile Galatasaray derbisine çıkması halinde de sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.

Erol Bilecik, yaptığı açıklamada "Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı

NASIL 90 DAKİKA OYNANMAYACAK, FENERBAHÇE NE KARAR ALABİLİR?

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, Fenerbahçe'nin alabileceği kararları ve olası sonuçlarını Spor Arena'ya değerlendirdi.

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İşte Anıl Dinçer'in açıklamaları;

İHTİMALLER DENİZİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Sayın Erol Bilecik, Süper Kupa maçının 90 dakika oynanmayacağını ifade etmiş. Buradan anladığımız, bu müsabaka başlayacak ancak 90 dakika tamamlanmayacak. Bu 90 dakikanın içinde bir şeyler olması lazım ki tamamlanmaması lazım. Aklıma gelen ilk ihtimale göre Fenerbahçe, maça U19 takımıyla çıkacak ve maç esnasında takımı maçtan çekecek. Bir başka ihtimal ise 5 futbolcunun maç süresince kırmızı kart görmesi ve oyun dışı kalması. 11 kişilik bir takımdan 5 kişi kırmızı kart gördüğünde maç zaten devam edemiyor ve karşı taraf hükmen kazanmış oluyor.

"MÜSABAKADAN ÇEKİLİRSE..."

Fenerbahçe, kupa finaline çıkmazsa veya maça çıkıp takımı çekerse, 5 kişi sahada doğal bir yolla kırmızı kart görürse ona göre gelecek cezalar farklılık gösterecektir. Çünkü 5 kişi kırmızı kart görürse; bu kişiler doğal olarak kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe hükmen yenildi. Maç tamamlanmadı. Bu yolla Fenerbahçe öyle çok yüksek ceza yemeyecek. Bu daha mantıklı geliyor. Ama müsabakaya çıkmaz ya da müsabakadan çekilirse o zaman ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

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"TFF, FENERBAHÇE'Yİ MEN EDEBİLİR"

Müsabakaya çıkmamak ya da müsabakaya çıkıp maç oynanırken müsabakadan çekilmek aşağı yukarı bence benzer sonuçlar doğuracaktır. Süper Kupa talimatında ‘müsabakaya çıkılmazsa’ başlıklı konunun sonuçları var. Ancak ‘müsabakaya çıkılır, sahadan çekilme olursa’ başlıklı konunun sonuçları yok. Ancak bunların benzer yönde değerlendirileceğini düşünüyorum. TFF Süper Kupa Talimatı madde 6’da yazıyor. Kupa müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakaya katılmayan kulüp, takip eden sezon Süper kupa ve Türkiye Kupasına katılmaktan men ediliyor. Ayrıca TFF tarafından Süper Kupa organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyon iptal edildiği için TFF’nin karşılaşacağı maddi manevi her türlü zarar da tazmin etmekle yükümlüler. Bu konu müsabakaya çıkmamanın getireceği sonuçlarla ilgili olan madde ama müsabakaya çıkıp çekilme olursa da benzer yönde cezalar gelebilir. TFF, önümüzdeki sene Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası ve Süper Kupa’dan men edebilir. Onun dışında maç sona ermediği için ya da düzgün bir şekilde sonuçlanmadığı için orada sponsorlarla uğrayacağı zararı tazmin etmek isteyebilir. Bu müsabakaya yapılan yatırım ve masraflar Fenerbahçe’den tazmin edilebilir. Bu ihtimalin sonucu 5 tane futbolcunun kırmızı kart görmesinden daha fazla.

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"BUNU ÇOK İHTİMAL OLARAK GÖRMÜYORUM"

Aklıma gelen olasılıklar bunlar. Fenerbahçe, maça başlayıp daha sonra maçtan çekilecek. Bunu çok ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü bunun cezaları ve yan etkileri olacak. Diğer olasılığa göre de Fenerbahçe maça çıkıp 5 kırmızı kart görecek. Doğal yolla olduğu için de ufak bir ceza ve karşı tarafın hükmen galibiyetiyle sonuçlanacak.

"MAÇA 8 KİŞİYLE ÇIKARSA..."

Aklıma gelen son bir ihtimal daha var. Fenerbahçe, müsabakaya 9 kişiden az kişiyle çıkarsa hükmen yenik sayılıyor. Maça 8 kişiyle çıktıklarında zaten her şey bitiyor. Ya da Fenerbahçe maça 11 yerine 9 kişiyle çıkabilir. Maçta 3 kişi kırmızı kart görürse takımdaki oyuncu sayısı 6’ya ineceği için müsabaka bu şekilde de otomatik olarak sona eriyor ve hükmen yenik sayılıyor. Bunlar da hukuken ihtimal dahilinde olabilir.

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