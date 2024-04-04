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İrfan Can Kahveci'ye hızlıca topu veren top toplayıcı Mustafa Okkalı: "Çok mutlu oldum"

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Mustafa Okkalı
İrfan Can Kahveciye hızlıca topu veren top toplayıcı Mustafa Okkalı: Çok mutlu oldum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 11:11

Fenerbahçe’nin 2’nci golü öncesinde İrfan Can Kahveci’ye topu hızlıca veren top toplayıcı Mustafa Okkalı, Edin Dzeko’nun attığı golde katkıda bulunmuş oldu.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 31’inci haftasında sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekipte 51’inci dakikada Dzeko’nun attığı gol öncesi İrfan Can Kahveci’ye tacı kullanması için hızlıca topu veren Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, maç sonunda takımın galibiyet kutlamalarına da oyuncuların isteği üzerine katıldı.

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Takımla birlikte tribünleri selamlayan genç futbolcu adayı, maç sonunda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Pozisyonun golle bittiği için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, “Top taca çıktığında İrfan Abi bana koşuyordu zaten, Edin Dzeko’da koşusunu yapıyordu. Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi’ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko’da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim” diye konuştu.

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Öte yandan Mustafa Okkalı takımda örnek aldığı oyuncunun da İsmail Yüksek olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Mustafa Okkalı

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