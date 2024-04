Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kaleci tercihi yanıtı: Hata olabilir, hatasını telafi etti

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor'u 4 golle geçtikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Taraftarlarımız, oyuncularımız ve camiamizla bir bütün olduk. Yüksek bir enerji ve motivasyonla maça başladık. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. İlk yarıda gol pozisyonları bulduk, bunların daha fazlasını atıp değerlendirebilirdik. Basit hatadan skor 1-1'e geldi. İkinci yarıda oyuncularımızla konuşarak daha sakin, kendi işimizi yaparak oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet, maçın başından son düdüğe kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun." dedi.

"HATA OLABİLİR, HATASINI TELAFİ ETTİ"

Haberin Devamı

Kaleci tercihiyle ilgili soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Bu akşamki maçın ilk 11'inde ve yedek kulübesinde kimler var? Yedek kulübesinde 2 tane Türk oyuncu var. Çağlar ve Serdar Dursun. Diğerleri genç oyuncular. Maç içerisinde Türk oyunculara bir şey olması halinde elimiz rahat olsun diye İrfan'ı oynattık. Hata olabilir, hatasını telafi etti. İstediğimiz golleri bulabilseydik daha farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.

"YÖNETİMİN ALACAĞI HER KARARA HAZIRIZ”



Fenerbahçe kongre üyelerinin futbol takımıyla ilgili yönetim kuruluna tam yetki verilmesiyle ilgili görüşünü aktaran Kartal, “Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra’ya geldiler, bizimle konuştular. Maçın ertelenmesini istedik. Bizi sürekli sıkıştırıyorlar. Bu tarihte oynamayı bize dikte ettiler. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Kararlar yönetimimizi ilgilendiriyor. Yönetim kurulunun alacağı her türlü karara hazırız” diye konuştu.



“FENERBAHÇE'NİN NASIL FUTBOL OYNADIĞINI GÖSTERDİK”



Sarı-lacivertli kulüpte çalıştığı dönemlerde birçok olayla karşı karşıya kaldığını belirten Fenerbahçe'nin teknik patronu, “Birçok kulüp çalıştırdım. Fenerbahçe’de 3. dönemim her geldiğim olayda çeşitli olaylarla karşılaştım. Son 3 gündür çok önemli konular vardı. Bu krizi de gayet güzel şekilde yönetmeyi bildik. Birlik, beraberlik içerisinde bu akşam taraftarlarımıza Fenerbahçe futbol takımı nasıl futbol oynayabildiğini, kendi güçlü oyunumuzdan taviz vermeden oynayabileceğimizi konuştum. Bunu da sahaya yansıtan oyuncularımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.



“CEZA BEKLEMİYORDUK”



Trabzonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza alan futbolcularla ilgili Kartal, görüşünü şöyle aktardı:



“Biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Dünya basınında çıkan haberleri okuyorsunuz. İlk defa bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor. Ne hikmetse yine Fenerbahçe’ye karşı oluyor. Kulübün yapmış olduğu başvuru sonrası karar ne olacak bekliyoruz. Özellikle yabancı oyuncularımız üzgün ve karamsardı. Konuşarak üstesinden geldik.”



“KRUNIC MAÇA DAMGA VURDU”



Rade Krunic’in performansıyla ilgili sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, “Krunic maça damga vurdu. Daha bu başlangıç. Adaptasyon sorunu yaşıyor demiştim. Burada biraz daha temas var, kaos futbolu var. Konuşarak ekstra ilgilenerek, 2 hafta antrenmanlarda yükselen performansı vardı. Bugün maça damgasını vurdu. Bundan sonra da üzerine koyarak oynayacağını düşünüyorum” dedi.

Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren İsmail Kartal, Olympiakos maçına yetişebileceklerini söyledi.