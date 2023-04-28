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Fenerbahçe'de stoper krizi! Sivasspor öncesi bilmece...

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#Fenerbahçe#Szalai#Süper Lig
Fenerbahçede stoper krizi Sivasspor öncesi bilmece...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:00

Gustavo’nun ardından Szalai’nin sakatlanması, Samet’in formsuzluğu ve Luan Peres’in de maç eksiği olması, lig ve kupadaki Sivas maçları öncesi teknik direktör Jesus’u sıkıntıya soktu.

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Demir Grup Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda peş peşe iki kritik maç oynayacak olan Fenerbahçe’de savunma sıkıntısı yaşıyor. Gustavo Henrique’nin ardından Attila Szalai’nin sakatlanması, aynı sorunu yaşayıp iyileşen Luan Peres’in aylardır hiç maç oynamamış olması ve Samet Akaydın’ın ciddi formsuzluğu, teknik direktör Jorge Jesus’u kara kara düşündürüyor.

Özellikle bu sezon hemen her maçta oynayan Szalai’nin sakatlığı Jesus’un işini iyice zorlaştırdı. Portekizli teknik adamın hafta sonu yapılacak lig maçında defansın göbeğinde Serdar Aziz’i banko ilk 11’de oynatması beklenirken, bu oyuncunun yanında forma giyme ihtimali en yüksek isim Samet olarak görünüyor. Ancak Jesus’un riske girip, maç eksiği bulunan Peres’i de oynatmasının sürpiz olarak görülmesi belirtiliyor.

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İyileşen Batshuayi takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin 16 Mart’ta Sevilla ile oynadığı maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tamamen iyileşti ve dün takımla birlikte antrenmana çıktı. 42 gündür forma giyemeyen ve 7 resmi maç kaçıran Belçikalı santrforun Demir Grup Sivasspor ile oynanacak lig ve kupa karşılaşmalarının kadrosuna alınıp alınmayacağı bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Batshuayi, bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 15 gol attı, 1 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Szalai#Süper Lig

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