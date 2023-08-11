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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fred'in ardından Martial! 'Bonservissiz getirebilirim'

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#Fenerbahçe#Martial#Transfer Haberleri
Fenerbahçede son dakika transfer gelişmesi... Fredin ardından Martial Bonservissiz getirebilirim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 11:45

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilere önerilen son isim Anthony Martial oldu.

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Cengiz Ünder için Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de, yeni bir isim daha gündeme geldi.

Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial, Fenerbahçe'ye önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred ile anlaşırken, yine aynı takımın bir başka önemli ismi Martial ile ilgileniyor.

MARTIAL BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Haber Global'in haberine göre; Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek Anthony Martial'in transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini Fenerbahçe cephesine iletti.

Yerli statüsünden dolayı Cengiz Ünder'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, Marsilya'dan olumlu cevap gelmezse Martial'i değerlendirmeye alabileceğini oyuncu cephesine bildirdi.

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MANCHESTER UNITED'DA YILLIK 7 MİLYON EURO KAZANIYOR

İddiaya göre; Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den beklentisi ise yıllık 5 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası ve 3 senelik sözleşme.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Martial, Premier Lig'de 196 maçta forma giyip 62 gol atıp 33 asist yaptı. Martial, Fransa Milli Takımı'nın ise 30 kez formasını giyip 2 gol kaydetti.

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#Fenerbahçe#Martial#Transfer Haberleri

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