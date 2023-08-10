Son Dakika: Fenerbahçe'den Fred ve Tanguy Ndombele için arka arkaya teklifler! Galatasaray'da Okan Buruk ne demişti? Maddi detaylar ortaya çıktı...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi adına ismi bir dönem Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred için düğmeye bastı.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; sarı lacivertli takım, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Manchester United'a bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin hem Manchester United hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve bu kritik transferde ısrarcı olduğu belirtildi.

59 MİLYON EURO'YA MANCHESTER'A GİTTİ

2018 yılında Shakhtar Donetsk’ten 59 milyon Euro’ya Manchester United’e Transfer olan Fred’in sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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Fred, 5 sezonda Manchester United formasıyla 213 maça çıkıp 14 gol kaydetti.

OKAN BURUK, FRED İÇİN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fred transferi hakkında, "Fred ile Şampiyonlar Ligi'nde rakip de olduk. Çok beğendiğim bir oyuncu. Manchester United'tan oyuncu almak biraz zor." ifadelerini kullanmıştı.

MANCHESTER UNITED'IN PLANI NET

Fred için Fenerbahçe'den gelen teklife olumlu cevap vermeye sıcak bakan Manchester United, Donny van de Beek'i de Real Sociedad'a kiralık gönderecek. İngiltere temsilcisi, Sofyan Amrabat başta olmak üzere yeni isimlerle orta sahasını yenileyecek.

NDOMBELE İDDİASI

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Tottenham’dan Tanguy Ndombele için resmi temaslara başladığını öne sürdü. Sabuncuoğlu ayrıca, sarı lacivertli yöneticilerin orta saha transferi için İngiltere'de bulunduğunu iddia etti.

Fransız oyuncunun ismi de son günlerde Galatasaray ile anılıyordu.