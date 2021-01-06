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Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sokratis Papastathopoulos bekleyişi! Transfer tarihi...

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Fenerbahçe'de Sokratis Papastathopoulos bekleyişi! Transfer tarihi...
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Devre arası transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Sokratis Papastathopoulos ismi ön plana çıkmış durumda. Arsenal'in kadroda düşünmediği Yunan futbolcu için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arsenal'de Mikel Arteta'nın Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Sokratis Papastathopoulos, Fenerbahçe için gün sayıyor.

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Takımıyla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Yunan stoper için en ciddi adayların Fenerbahçe ve Genoa olduğu belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal, Papastathopoulos'un gitmesine izin verdi. Yunan futbolcu, bir hafta içinde kararını verecek.

Daily Mail'in haberine göre ise devre arası transfer döneminde kadroda oynatmadığı oyuncuları satmak isteyen Arsenal, Sokratis'i de bu yüzden elinden çıkartmak istiyor. 

Fenerbahçede Sokratis Papastathopoulos bekleyişi Transfer tarihi...

YA GENOA YA FENERBAHÇE

Sokratis'in ya eski takımı Genoa ya da Fenerbahçe tercihinde bulunacağı ve Arsenal'in de transferde kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

İSTANBUL PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Sokratis Papastathopulos, Mesut Özil'in "İstanbul" paylaşımını beğenmişti. 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul paylaşımına 'göz' emojili cevap vermişti. Bu paylaşımın ardından Yunan futbolcunun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu belirtiliyor.

MESUT ÖZİL İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

2018 yılında Borussia Dortmund'a 16 milyon euro ödenerek Arsenal'e transfer olan Sokratis Papastathopulos, bu sezon tıpkı Mesut Özil gibi Premier Lig'de forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde 90 kez de Yunanistan milli takımında forma giydi.

Fenerbahçede Sokratis Papastathopoulos bekleyişi Transfer tarihi...

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