Fenerbahçe'de sezonun telafisi için umut kupada!

Haberin Devamı

Türkiye Kupası’nda yarın Başakşehir ile final maçına çıkacak olan Fenerbahçe için bu kupa çok farklı anlamlar taşıyor.

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali, sponsor bankanın reklamlarında kullandığı slogan gibi sarı lacivertliler için bir kupadan çok daha fazla anlamı içinde barındırıyor. 2022-23 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, ülke futbolunun en değerli ikinci kupasını müzesine götürmek istiyor. Kupa şampiyonluğunun sarı lacivertli camia için barındırdığı anlamları 8 madde ile özetlemek mümkün.

9 yıllık kupa hasretine son verilecek

1- Fenerbahçe, sezonu 3-0’lık Galatasaray yenilgisi ve taraftarın yogun tepkisiyle noktalarken, kupa zaferi yeni sezon için de kredi olacak.

2- Türkiye Kupası’nı en son 2012-13 sezonunda kazanan Kanarya 9 yıllık kupa hasretini dindirecek.

Haberin Devamı

3- Beş yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, futbolda ilk kupasını kazanıp, şanssız gidişine bir son verecek.

4- Bu maçın teknik direktör Jorge Jesus’un Fenerbahçe de son maçı olma ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe ile kontratı bitecek olan Portekizli teknik adam son maçını kupayla tamamlayıp tarihe geçmek isteyecek.

İzmir'de ikinci zaferini kazanabilir

5-Fenerbahçe kupayı alınırsa Süper Kupa biletini de cebine koyacak. Bu da yeni sezonun Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finaliyle başlamasını, sarı lacivertli ekibin 3-0’lık yenilgilerin rövanşlarını alma fırsatını yakalamasını sağlayacak.

6- Genç oyuncular Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, İsmal Yüksek, İrfan Can Eğribayat kariyerlerinde ilk kez kupa kaldıracak.

7- 2006-07 sezonunda 100. Yıl şampiyonluğunu İzmir’de ilan eden Fenerbahçe, İzmir’de ikinci zaferini kazanacak. ÖTE yandan kupayı Fenerbahçe’nin kazanması durumunda Konferans Ligi’ne katılacak üçüncü takım Medipol Başakşehir deği Adana Demir olacak.