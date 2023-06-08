FenerbahÃ§eli Ä°smail YÃ¼ksek, PFDKâ€™ya sevk edildi

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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸince 08.06.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapÄ±lan sevkler aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â



"BITEXEN GÄ°RESUNSPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 07.06.2023 tarihinde oynanan BITEXEN GÄ°RESUNSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±ndaki Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratÄ± nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDKâ€™ya sevkine karar verilmiÅŸtir.



BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 07.06.2023 tarihinde oynanan BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±ndaki Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratÄ± nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve saha olaylarÄ± nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca PFDKâ€™ya sevkine karar verilmiÅŸtir.



ARABAM.COM KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 07.06.2023 tarihinde oynanan BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.-ARABAM.COM KONYASPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ± sonrasÄ± kulÃ¼p sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda yer alan hakem ve diÄŸer mÃ¼sabaka gÃ¶revlileri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±â€™nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca PFDKâ€™ya sevkine,



ARABAM.COM KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± FATÄ°H Ã–ZGÃ–KÃ‡EN in aynÄ± mÃ¼sabaka sonrasÄ± kulÃ¼p sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda yer alan hakem ve diÄŸer mÃ¼sabaka gÃ¶revlileri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±â€™nÄ±n 38. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDKâ€™ya sevkine karar verilmiÅŸtir.



Ä°STANBULSPOR A.Åž. KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n 07.06.2023 tarihinde oynanan Ä°STANBULSPOR A.Åž.-HANGÄ°KREDÄ° ÃœMRANÄ°YESPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±ndaki Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratÄ± nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDKâ€™ya sevkine karar verilmiÅŸtir.



FENERBAHÃ‡E A.Åž. KulÃ¼bÃ¼ futbolcusu Ä°SMAÄ°L YÃœKSEKin 04.06.2023 tarihinde resmi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalarÄ±nda yer alan sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±â€™nÄ±n 36. maddesi uyarÄ±nca tedbirsiz olarak PFDKâ€™ya sevkine karar verilmiÅŸtir."

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