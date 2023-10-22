Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Erden Timur'a: Sahtekarca açıklamalar yapıldı, alzheimer başlangıcı olabilir

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Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarına ilişkin konuştu.

Selahattin Baki, Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrasında Erden Timur'un açıklamaları ve transfer sürecinde yaşananlar hakkında konuştu.

Selahattin Baki'nin açıklamaları şöyle:

"4 DEFA DAVET ETTİK AMA KARŞIMIZA ÇIKAMADILAR"

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar."

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"BAŞKANIMIZ, HUKUKİ HAK ARAYIŞINI HAFTA İÇİ YAPACAK"

"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'nın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. Ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."

"AKIL TUTULMASI YAŞIYORLAR"

"Temsilciler üyesi bir beyefendinin Koç Holding çalışanı olduğunu söyledi. Basit bir araştırmayla kendisinin 3 senedir emekli olduğunu, Koç Holding ile hiçbir alakası yok. Madem Koç Holding bu kadar rahatsızlık vesilesi bu camiada, kendi yönetim kurullarında şu anda mevcut Koç Holding çalışanı olan bir hanımefendi var. Hanımefendinin CV'sini 'Koç Holding'ten 'bir holding'e çevirmişler. Yani hanımefendi CV'sini değiştirecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Devam ediyorum. Bazı algıları var. Zamanında yok PFDK Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe formasıyla karar veriyormuş falan. Yahu arkadaşlar! Hiç konuşmadığımız bir durum var. TFF Başkanı Sayın Büyükekşi, Galatasaray taraftarı. Onu da bırakın resmi kulüp üyesi. Hiç konuşan yok. Artık kamuoyunun bu yalanlara, bu sahtekarlıklara tenezzül etmemesi gerekiyor."

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"ALZHEİMER BAŞLANGICI OLABİLİR"

"Transfer konularında geçenlerde kendisi beni aradı, Fred transferinden sonra. Açıklamayacaktım ama açıklama ihtiyacı hissediyorum. Bu önemlidir çünkü. Fred'den sonra ben bir açıklama yaptım. İki ayrı kişi hem Manchester United Kulübü'nü hem Fred'i arayarak işi bozmaya çalıştı demiştim. Bununla ilgili sanki hiç haberi yokmuş gibi bana telefon açıp 'Ne olur bu isimleri ver bana' dedi. İsimleri verdim, 'Tanıyor musun' dedim, 'Tanıyorum' dedi. 'Ben böyle bir talimat vermedim' dedi. Futbol transferinde bunların normal olduğunu söyledi, 'Ben 11 yıldır transfer yapıyorum, bu kadar inisiyatifi kimse alamaz' cevabını verdim. Yaşanan şeyleri, yaşanmamış gibi; yaşanmamış şeyleri de yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Acil şifalar diliyorum."

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