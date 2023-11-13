×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'de Samet Akaydin moral buldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Samet Akaydin
Fenerbahçede Samet Akaydin moral buldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 23:29

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de savunmada hatasız oynayan Samet Akaydin, Trabzonspor maçı sonrası güven tazeledi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor maçında kötü bir oyun ortaya koyan Samet Akaydin, Adana Demirspor mücadelesindeki performansıyla güven tazeledi.

Djiku, Becao ve Serdar Aziz’in yokluğunda Trabzon ve Pendik maçlarında eleştirilen Samet Akaydın, Adana Demirspor karşısında hatasız oynayarak güven tazeledi. Oynadıkça daha iyi olacağını belirten tecrübeli futbolcu futbolunun taraftarlarca beğenilmesinden çok mutlu olduğu ve milli takım kampına yüksek moralle gittiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınArda Gülerin gözyaşları: Yıkıldım, hep aynı şeyler oluyor...Arda Güler'in gözyaşları: 'Yıkıldım, hep aynı şeyler oluyor...'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınAdana Demirspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlarAdana Demirspor - Fenerbahçe maçında çok konuşulan kararlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Samet Akaydin

BAKMADAN GEÇME!